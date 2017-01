"El éxodo científico no es nuevo, pero sí lo que se alarga el regreso"

Maribel Pozo salió de España junto a su marido hace más de tres años porque "tras leer la tesis me quedé sin contrato. Obtuve una beca europea y en Bélgica me dieron trabajo, tanto una beca de gobierno como en una empresa privada". Así que en ese sentido "la experiencia es muy positiva pero existe la barrera del idioma y por supuesto, la familia. Hemos tenido un bebé este año, fue un parto también en inglés", nos cuenta. Maribel considera que "El éxodo científico no es tan nuevo como en otras profesiones, pero sí es cierto que la vuelta cada vez es más difícil y más peregrina".

Maribel Pozo

