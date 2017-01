Pitarch: "He tenido muchos momentos para irme, no lo hice antes porque es mi equipo"

Jesús García Pitarch, ex director deportivo del Valencia, explicó los motivos de su dimisión en El Larguero. "He tenido muchos momentos para irme, no lo hice antes porque es mi equipo, mi ciudad, mi gente", señaló.

El que fuese directivo del conjunto 'che' valoró que "todo este tiempo ha sido inútil" pero, además, el propio Pitarch indicó que "tenía la ilusión de que podía cambiar las cosas en el día a día". "Cuando el rendimiento de los jugadores no es el acorde a su trayectoria hay varios responsables (...) Me siento responsable de que el equipo no funcione y no la delego en nadie", añadió.

Tras la entrevista con Manu Carreño y Pedro Morata, 'Suso' García Pitarch finalizó señalando "que cada uno sea responsable de los errores que comete".

