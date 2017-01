Manu Carreño: El problema de mando en un Barça cada vez más a la deriva

En Can Barça se debate si son o no buenas y acertadas las críticas a los árbitros. En un lado está Luis Enrique, que dejó claro ayer en la sala de prensa que no le gustan. Y en el otro está Piqué, que lleva dos rajadas después de los dos partidos, una derrota y un empate, de 2017.

Sobre esta división de opiniones en el club azulgrana habla Manu Carreño. "Hay un ambiente de cierto referéndum con respecto a Gerard Piqué, al que ayer su entrenador dejó, poco o más a menos, a los pies de los caballos, desmarcándose claramente de sus palabras y de sus actos en los últimos días en contra de los árbitros.

Luis Enrique dijo que el comportamiento del club es intachable, que el comportamiento suyo como entrenador está siendo intachable. Y que Piqué como profesional o como jugador, de 10. Pero que lo diga o lo que haga fuera del terreno de juego es una cosa de Piqué, que ya es mayor de edad. Y que está muy bien llorar y quejarse de los árbitros, pero que hay que responder en el campo.

Palabras de Luis Enrique, entrenador del Barça, sobre Piqué, uno de los pesos pesados de ese equipo. Hoy en el referéndum en el Camp Nou habrá que ver si la gente se postula más de un lado o del otro.

Pero hay una pregunta que va más allá que va más allá de lo de Luis Enrique y Piqué. ¿Quién manda en este Barça? ¿Quién decide el plantón a la FIFA? ¿Quién decide la postura que tienen que tomar respecto a los árbitros, a favor o en contra? ¿Quién manda en este Barça que parece cada vez más un club más a la deriva, al menos en lo extradeportivo?"

Manu Carreño también comentó anoche en 'El Larguero' que Piqué no recibirá ninguna sanción por sus gestos al palco de El Madrigal después del empate de su equipo ante el Villarreal. Y no lo hará porque no dijo en ningún momento a quién iban referidos esos gestos y esas preguntas de: "¿lo has visto?, Sí, tú, ¿lo has visto? Aunque, dice Carreño, está claro que iban dirigidos a Javier Tebas, presidente de la Liga.

También sobre el tema Luis Enrique-Piqué habló anoche en 'El Larguero' con Ramon Besa, analista en la Cadena SER del Barcelona. "Al Barça le conviene un control emocional", dijo.

Comentarios