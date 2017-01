La trampa de Tebas en la que Piqué no cayó

Todo comenzó cuando al término del partido en El Madrigal, ahora llamado Estadio de la Cerámica, un Piqué enrabietado recorrió el camino a vestuarios con la mirada fijada en el palco, al que dirigió estas palabras: "¿Lo has visto? Sí, tú, ¿lo has visto?" mientras señalaba con el dedo acusador.

Pasaba que en ese palco estaba, entre otros, el presidente de la Liga, Javier Tebas. Y se dio por hecho que era él centro de la diana de Piqué. Preguntado luego en la zona mixta si sus palabras iban dirigidas a Tebas, Piqué respondió: "Que no tenéis que saber tanto. Que la persona a la que iba dirigido ya lo sabe".

Al día siguiente Javier Tebas insistió a los medios que él tenía claro que la reacción de Piqué no iba contra él. De hecho, se habló de que iba contra Jordi Mestre, director general del club azulgrana.

En 'El Larguero' de este miércoles Manu Carreño explicó que el hecho de que Piqué no dijese a quién iban referidas esas palabras y gestos le va a librar de una sanción deportiva, que sí tendrá una económica, meramente simbólica por lo mínimo de su cuantía.

Comentaron también Manu Carreño y Sique Rodríguez que Tebas intentó picar a Piqué para que éste dijese su nombre, algo que le acarrearía una sanción. "Tebas insiste en que el gesto no iba para él pero Mestre ha confirmado que desde luego para él no era porque entre otras cosas no estaba en el palco, estaba atendiendo a una televisión", dijo Carreño.

