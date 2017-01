Hoy les estamos contando que las cuentas de la iglesia, el dinero que recibe del Estado, no va a ser controlado. El Tribunal de Cuentas no va a fiscalizarlo, de hecho, no lo había hecho nunca, pero esta vez se había sometido a votación dentro del organismo fiscalizador y los votos de los consejeros propuestos por el PP hacen que la Iglesia conserve su privilegio, otro más por cierto.

Las iglesias están vacías, pero la Iglesia con mayúsculas sigue manteniendo el mismo estatus en este país

En tiempos de máxima exigencia de transparencia, la iglesia sigue tan opaca como siempre, aunque estemos hablando de dinero público. Y el estado lo permite y no pasa nada, porque con la iglesia nunca pasa nada, ni con su dinero, ni con sus impuestos. Nunca pasa nada y se mantienen sus privilegios, a pesar de que este es un estado aconfesional y que la población española se ha ido secularizando.

Se habla de crisis de fe, de crisis de fieles... las iglesias están vacías, pero la Iglesia con mayúsculas sigue manteniendo el mismo estatus en este país. Y lo mantiene gobierne quien gobierne.

Ni cuando la Iglesia se mostró más furibunda contra las medidas sociales progresistas de Zapatero, no pasó nada. Esta vez los consejeros del Tribunal de Cuentas propuestos por el PSOE han votado a favor de fiscalizar las cuentas.

Pero cambiar la relación de la Iglesia con el Estado, no es una cuestión del Tribunal de Cuentas, ni de sus consejeros, es una cuestión de los políticos, y, principalmente, de los que gobiernan. Pero también la oposición debe empujar a ello.

Comentarios