¡Yes, we can! ¿Yes, we did?

“Pudimos hacerlo”, les ha dicho Obama hoy a los norteamericanos en su último discurso como presidente, en el que ha defendido que pudieron hacer, por ejemplo, un programa público de salud –“Si alguien tiene otro mejor lo apoyaré", ha añadido-, acabar con las torturas y prácticamente vaciar Guantánamo, asentar el matrimonio igualitario, iniciar el deshielo con Cuba o consolidar una salida más justa de la crisis económica.

Pero además de reivindicarse, y de no mencionar expresamente a su sucesor -no se espera en un discurso como este-, sí ha alertado de los retos por delante, y su mera descripción alude a Trump. Luchar contra el racismo -quizá lo más amargo de su mandato-, luchar contra el cambio climático y defender la democracia. Porque las conquistas no son irreversibles, las de la libertad, ha llegado a decir. Y además, ha advertido de que la democracia no funcionará si no hay oportunidad para todos y si se utiliza la desigualdad para enzarzar a unos contra otros.

Y hoy el nuevo presidente Donald Trump ofrece su primera rueda de prensa en seis meses. Y tendrá que responder a lo que hoy también cuentan varios medios estadounidenses, que las agencias de inteligencia americanas le han advertido de que Rusia puede disponer de información comprometedora, personal y financiera, sobre el nuevo presidente.

Trump ya ha dicho en Twitter que todo eso es falso. Pero hoy tendrá que responder. Desprestigiar a la prensa ha sido uno de sus principales objetivos, zafarse de las preguntas incómodas o de sus propias contradicciones atacando a quien pregunta y a quien informa, a los periodistas y a los intereses de las empresas de comunicación. Trump no quiere intermediarios democráticos pero el periodismo, por fortuna, sigue ahí, y hoy no le bastará con sentenciar en un tuit. Hoy, en teoría al menos, tendrá que responder.

