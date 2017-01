Christian Gálvez: "Soy un obsesionado del Renacimiento"

Descubrió la música a los seis años, con los estridentes arreglos de The final countdown, y se enamoró escuchando a Bon Jovi. Christian Gálvez (Móstoles, Madrid, 1980), que en julio llevará diez años al frente de Pasapalabra, ha compartido revelaciones como estas, esta mañana, en el Hoy por hoy de Gemma Nierga.

"Soy un obsesionado del Renacimiento", ha contado el novio de la gimnasta Almudena Cid. Sus libros Matar a Leonardo da Vinci y Rezar por Miguel Ángel, los dos primeros capítulos de una trilogía, esperan ya a su futuro hermano, Salvar a Rafael. Para presentarlos, Gálvez ha contado, incluso, con concursantes del programa. Be still, de The Killers, es la canción con la que ha sobrellevado sus peores momentos profesionales.

Al también amigo de Dani Flaco, a quien escuchaba desde tiempo antes de conocerle, le llaman heavy. Pero le gusta toda suerte de música. En el tema Mestizo, de Revólver, se encuentra el que le parece el verso más bello de todo el canciones: "Solo tengo una bandera digna de sacrificio y es la sábana que cubre el cuerpo de mi mujer".

