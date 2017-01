'Nacido en Siria', el documental que avergüenza a Europa

Desde que comenzara la guerra civil en Siria unos cuatro millones de sirios han tenido que abandonar el país huyendo de la violencia, y casi la mitad de ellos son niños. El reportero y director de cine, Hernán Zin, que ya rodó hace unos años Nacido en Gaza, repite la misma fórmula para hablar las consecuencias de la Guerra de Siria en Nacido en Siria.

"Estaba cansado de contar las cosas de la misma manera, llevaba diez años con la cámara en zona de guerra y para mí lo que pasa en la guerra pasa más en la gente, que la guerra continúa en ello". La película gira en torno al testimonio de un grupo de niños. "Contarlo a través de ellos, parar el plano, usar la cámara lenta, permite mostrar a la gente lo que hay detrás de los titulares", explica el director.

A través de sus relatos y sus ojos vemos las consecuencias del mayor éxodo de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial: la violencia de la guerra, la estafa de las mafias migratorias y el desengaño de la tierra prometida, una Europa que no ayuda a quien más lo necesita, a pesar de tener un pasado de migraciones a sus espaldas.

La fotografía de Aylan, el niño sirio de tres años que murió ahogado en Turquía, fue lo que hizo que cogiera la cámara y se plantara en Hungría. Luego el proyecto creció y ha acabado nominado al Goya a mejor documental. "Estaba en África haciendo un documental, vi las imágenes del niño Aylan y me fui para Hungría. Son decisiones que no pienso, parten de la emoción".

Con respecto a su anterior largometraje, Nacido en Gaza, que realizó con Jon Sistiaga, esta vez la cinta ha sido mucho más ambiciosa. Han recorrido varios países y han entrado productoras de distintos lugares. La labor de producción ha sido más intensa: "Seguimos a más de veinte niños, con historias terribles, pero les perdíamos después, ya no los volvíamos a encontrar. Al final los que fueron quedando fueron estos siete con los que desarrollamos todo el documental", explica sobre la parte de realización de Nacido en Siria, en la que han participado varios refugiados.

"Lo que he visto en los refugiados es una gran decepción, creo que esperaban ser recibidos con más calidez. Si bien en países como Alemania se ha hecho un gran esfuerzo, en el resto de Europa no. Esta gente ha tenido que escapar, no quería hacerlo. Han resistido muchos años las bombas en Alepo. La gente no viene porque quiere, viene porque huyen", analiza Hernán Zin sobre la situación actual.

"Lo que más duele es que esto está pasando en Europa", recalca el director.

Una Europa que sigue sin mover ficha, ahora en plena ola de frío, cuando los refugiados corren mayor peligro y cuando en Siria continua la violencia.

