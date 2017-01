¿Cuándo el chiste es delito?

Cassandra, una tuitera de 21 años estudiante de Historia, hizo unos chistes en su perfil sobre el asesinato de Carrero Blanco por los que el fiscal le pide dos años y medio de cárcel, tres de libertad vigilada y ocho y medio de inhabilitación por enaltecimiento del terrorismo. No es la primera ni será la última y se repite la polémica sobre la línea difusa que convierte el humor negro o el chiste ofensivo en delito.

Así que no repetiremos los argumentos, pero sí subrayaremos la necesidad de que la Justicia se aclare definitivamente. Porque por una acusación parecida la Audiencia Nacional absolvió al concejal Guillermo Zapata después de tres intentos de archivo del juez Pedraz. Como fue absuelto el cantante de Def con Dos, aunque precisamente hoy el Supremo revisa esa sentencia. Pero la misma Audiencia Nacional que absolvió a ambos, condenó a cuatro tuiteros, Francisco Sánchez, Beñat Lasa, Jon Vicente Egurcegui y María Lluch por hacer chistes, entre otros, sobre… Carrero Blanco. Y el Supremo confirmó la condena de María Lluch. Así que podemos discutir sobre el asunto y defender que es un exceso que un mal chiste, incluso uno brutal, te lleve a la cárcel según quién sea el objeto del chiste, pero visto lo visto, por si acaso, no habiendo necesidad, yo no me arriesgaría.

