La sombra de un padrino

En septiembre de 2011, periodistas de la revista L’Espresso filmaron en secreto esta exhibición del poder del mundo criminal en el vecindario de Barra, en Nápoles.

La grabación aporta pruebas desalentadoras de continuidad mafiosa. El padre del jefe local de la Camorra llega en un coche deportivo blanco descapotable, un modelo antiguo, mientras se oye un saxofón tocando el tema de El padrino. Con la muchedumbre ovacionándolo, el maestro de ceremonias saludaba a Angelo Cuccaro recién liberado de prisión, luego le canta una canción titulada «Eres grande» y finalmente pide a la muchedumbre que de un aplauso por «todos nuestros muertos».

La primera película italiana sobre la Mafia se estrenó en 1949. Fue un éxito capaz de igualar en la taquilla a El tesoro de Sierra Madre y Fort Apache. En nombre de la ley fue rodada por un director italiano que nunca había pisado Sicilia y que antes de bajarse del barco que lo llevó a la isla, sabía lo que quería: Arizona; hombres solitarios y callados; miradas fijas y prolongadas; barrancos donde filmar emboscadas; estaciones de tren desiertas y bares donde beber anís como si fuera whisky. Hacía cuatro años que Italia se recuperaba de la Guerra Mundial. La mafia sonaba a vieja leyenda, casi tanto como la relatada en el audio. Todavía habrían de pasar casi cuatro décadas para que las autoridades italianas reconocieran la presencia en todas las instituciones de la organización para el crimen más popular del mundo.

El padrino transmitió valores familiares y comprensión que fueron criticados, pero las críticas no bastaron para modificar una visión universal del crimen que no incluía la crueldad extrema, la venganza sanguinaria; lo resolvía repetidamente con la expresión "No es personal, solo negocios". La película resultó "ejemplar" para los propios "hombres de honor" que bajaron en masa desde el campo con sus viejos coches para ir a los cines de Palermo. El padrino inventaba un mundo que tanto Mario Puzzo como Coppola desconocían y, como se escucha en el audio, se modificó por diversas presiones hasta expulsar del guión la propia palabra mafia.

La mafia no es antigua. Mucho menos de lo que inventa la leyenda narrada en el audio. En 1860, en la transición desde los Borbones a la nueva Italia, el Gobierno impuso casi un estado marcial para terminar con la anarquía de Sicilia. Muchos sicilianos respondieron dando forma coordinada y solidaria a su insurrección y llamándola mafia. Puede parecer que había algún elemento noble en la primera mafia, la búsqueda de una libertad que mejorara la existencia de los oprimidos por la injusticia, pero no es así, Los 'mafiossi' no venían del hampa ni de las cárceles, como ocurría en la Camorra napolitana. Eran agricultores de clase media en el mejor mercado de cítricos del mundo. En parte, se hacían mafiosos para defenderse a sí mismos. Pero, en realidad, tenían el mismo fin que sus colegas de Nápoles: el poder a través del robo, la extorsión y la intimidación.

Se calcula que hoy casi uno de cada cien de los veinte millones de habitantes que hay en el sur de Italia pertenecen, de alguna forma, a las mafias, alrededor de 150.000 mafiosos, pero sus fórmulas y rituales se han reproducido, "perfeccionado" y son practicadas en las nuevas mafias.

Cruz Morcillo, veterana periodista de sucesos en el diario ABC, coautora del libro Palabra de vor: las mafias rusas en España recuerda en el audio su contacto con este mundo que se deslocaliza y tecnifica. El historiador John Dickie continúa siendo la referencia más citada con su "Historia de la mafia. Cosa Nostra, ‘Ndrangheta y Camorra (de 1860 al presente)", y elige esta frase para iniciar su estupendo y ameno trabajo: La forma más negra de desesperanza que a veces se adueña de una comunidad es el temor de sus gentes a que vivir de forma honesta sea un gesto vano.

