Canciones para la cuesta de enero

¿Los Reyes no te han traído la ración de indie que esperabas? No te preocupes, está comprobado que lo material no da la felicidad. Alguna de las canciones que te proponemos para este mes de enero puede provocar el mismo efecto que abrir un regalo inesperado.

Evolución - Lori Meyers

Hace unas semanas, tuvimos la suerte de escuchar uno de los discos más esperados de este año: el de Lori Meyers. Los granadinos publicarán En la espiral el próximo 10 de febrero, un trabajo que suena mucho a Arctic Monkeys con letras muy optimistas… pese a todo.

hundreds. – Denitia and Sene

El dúo Denitia and Sene publicó su segundo disco hace apenas dos meses y en su página web explican que, ahora que la electrónica, el indie, el house y el hip hop empieza a sonar misteriosamente igual y cuando el R&B alternativo se ha convertido en el género más estimulante, el pop electrónico que ellos hacen hace que toda esa mezcla de etiquetas cobren sentido. Un definitiva, esta canción es una buena ración de música cool D.O. Brooklyn que nunca viene mal.

Por las tardes en el frío de las tiendas – Maga

El grupo sevillano Maga decidió darse un tiempo de descanso pero sabíamos que estaban preparando su regreso para este año. El 24 de febrero publicarán Salto Horizontal, su sexto trabajo de estudio, y nos ha gustado mucho el adelanto por varios motivos: primero, el título: Por las tardes en el frío de las tiendas. Segundo, porque la canción es más alegre de lo que es habitual en ellos. Tercero, la letra, aunque deja un poco mal a los medios. Cuarto, la colaboración de Anni B Sweet, aunque es una pena no tenga más presencia. Y quinto, la ilustración del single. ¿Quién se puede resistir a escucharla?

Name for you – The Shins

Puestos a reivindicar el indie de los 2000, tampoco no podíamos obviar el regreso de The Shins. Esta banda de Albuquerque, en Nuevo México, fue una de las más inspiradas e inspiradoras del indie rock de principios de siglo junto a Death Cab for Cutie o Vampire Weekend, pero James Mercer y los suyos llevaban 5 años sin sacar disco. No éramos conscientes de lo que les echábamos de menos.

Nos vamos a comer el mundo – Juancho Marqués y La M.O.D.A.

El año pasado entrevistamos a Nega, de Los Chikos del Maiz, y nos recomendó escuchar atentamente a Juancho Marqués. Este chico lleva mucho tiempo rapeando junto a sus compañeros de Suit Soprano pero cada vez tiene más proyectos en paralelo. Comienza el año con un disco llamado Blue Sundays donde se ha rodeado de amigos como La Maravillosa Orquesta del Alcohol en esta canción: Nos vamos a comer el mundo. Toda una declaración de intenciones.

Nada – Hidrogenesse

Para el frío que está haciendo, nada mejor que bailar con Nada de Doble Pletina. En concreto, con uno de los remixes que los barceloneses Hidrogenesse publicaron a finales del año pasado. Austrohúngaro editó tres versiones alternativas al tema original y cada una lleva el apellido de una playa de Barcelona: Somorrostro, Mar Bella y Nova Icària. Nuestra preferida es esta última, la más animada.

Clinic Hope – The Gift

A pesar de estar cerca, conocemos poca música made in Portugal. Quizá uno de los pocos grupos que se nos viene a la cabeza es The Gift. Sin duda, su éxito internacional tiene mucho que ver con que canten en inglés. Este 2017 cumple 20 años en los escenarios y lo van a celebran con un nuevo disco que publicarán en primavera y que les ha producido –ni más ni menos- Brian Eno. El 28 de enero tocan en Madrid, en el Inverfest, y aprovecharán para estrenar cuatro temas nuevos. Uno de ellos es este.

Bolleras como tú – Lidia Damunt

Desde Mujer contra Mujer de mecano no recordábamos ninguna canción tan explícitamente bollera, por usar la misma palabra que Lidia Damunt. La cantante murciana ha vuelto con Telepatía y este tema es nuestro preferido del disco.

Castle on the hill – Ed Sheeran

Ed Sheeran tiene tan solo 25 años y tiene carusa todavía de joven que todavía no ha roto un plato pero ya ha llegado muy lejos. Tan lejos, que suena en Fuego y Chinchetas aunque su carrera esté más cerca del mainstream que del indie. Pero lo merece, porque canta muy bien, porque tiene los pies en la tierra y, sobre todo, porque nos gusta esta canción. El avance de lo que será su tercer disco.

Espectacular - Fangoria

A Fangoria se quedó con ganas de más tras grabar Canciones para robots románticos con Guille Milkyway y en febrero reeditarán el álbum con cuatro canciones inéditas más. Una de ellas es Espectacular y tiene la marca inconfundible de La Casa Azul. Es increíble la cantidad de subidones maquineros que caben en cuatro minutos

