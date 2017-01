Zidane también es 'The Best'

Hoy se juega el Sevilla-Real Madrid de la Copa para cerrar los octavos de final. Y la noticia, aunque cada vez es menos noticia, es que no está Cristiano Ronaldo ni en la convocatoria. Esto hubiese supuesto un auténtico terremoto hace años. O hace un año. Porque Cristiano siempre ha decidido cuándo juega y él ha querido jugar siempre. No se ha querido perder ni un entrenamiento.

Pero vuelve a aparecer la mano de Zidane, único entrenador que ha convencido a Cristiano Ronaldo de que tiene que descansar. De hecho es la quinta vez que lo hace. Zidane ha dejado fuera al portugués estando bien cuatro partidos de Copa, con el de hoy, y uno de Liga. Además, le ha cambiado tres veces en Liga.

Y si echamos la vista atrás vemos cómo ha cambiado la película. De cuando le cambia en el partido ante la UD Las Palmas tuerce el gesto Cristiano Ronaldo a este inicio de año en el que pacta el jugador con su entrenador que descanse en varios partidos. Pensando en lo que viene por delante en 2017. El reto de igualar a Messi en Balones de Oro. O, por ejemplo, después de la Liga y la Champions, conseguir la Confederaciones con la selección portuguesa.

En fin, que 'The Best', el que acaba de recibir el premio de la FIFA a mejor jugador del mundo descansa y que su entrenador vuelve a demostrar que también es 'the best', en el banquillo con los números que lleva y manejando la plantilla. Único técnico que ha conseguido convencer a Cristiano de que por descansar tampoco pasa nada.

