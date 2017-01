Estas Navidades he descubierto algo inquietante. No soporto a la mayoría de la gente que me rodea. No me refiero a esa antipatía defensiva (e inofensiva), ante mi familia cuando nos juntamos todos a decir estupideces y a compararnos entre nosotros: sé que eso se atenuará durante el resto del año, y que la relación se decantará de nuevo, los imbéciles seguirán siendo imbéciles, y querré más a los que quiero. Ni siquiera hablo de mis hijas, a las que he dado por imposible hasta que dejen atrás esta etapa desquiciante de la adolescencia, en la que han decidido escorarse con desvergüenza hacia su madre, porque es la que les concede, hada madrina con una tarjeta mágica, todos sus deseos.

No, me refiero a esas otras personas anodinas y bastante agradables, los dos compañeros del trabajo con los que tomo luego una cerveza, los vecinos de arriba, que siempre me cayeron bien. Intento mirar al pasado y en los recuerdos en los que había una mirada comprensiva hacia los demás solo encuentro lagunas. Me ha preocupado. Creo que es un primer paso hacia la vejez. A volverme como ellos, como esos jueces inexorables de lo ajeno que siempre he odiado, un tertuliano en ciernes, un gruñón a la espera de un nieto que me devuelva la fe en la humanidad, un gigante egoísta. Quiero pensar que se debe al estrés, a que he forzado mi buena voluntad a un esfuerzo excesivo durante las fiestas; porque si esto es duradero, qué oscuridad, qué amarga vida me espera…

