"He vuelto a limpiar casas y cuidar niños para sobrevivir"

Agustina vino a Madrid de joven procedente de su pueblo. "Entonces hice un gran esfuerzo por prepararme, limpié casas mientras estudiaba. Y así terminé psicología y educación social", nos cuenta. Ahora mismo tiene 56 años. "En los últimos años siento que el sistema me ha expulsado. Y entonces tendré que aprender a vivir fuera de él", prosigue. Lo asegura porque "en un año he trabajado cuatro meses. El sistema no me da trabajo y el poco que me da es precario. He tenido que volver a limpiar casas y cuidar niños. A sobrevivir".

Agustina nos cuenta cómo ha pasado de los sueños, a la lucha y a la desesperación: "Me vine del pueblo a trabajar y estuve muchos años limpiando casas, pero entonces tenía fuerza, tenía esperanza. Pero ahora la situación ha cambiado. Me están quitando la esperanza de encontrar un trabajo o tener una jubilación digna".

Diariodehoyporhoy@cadenaser.com

Comentarios