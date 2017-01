Las grandes ausencias fiesta de nominados de los Goya

"Esta es una fiesta para los nuevos, para los jóvenes", decía Agustín Almodóvar, excusando a su hermano Pedro Almodóvar, que no ha estado en la fiesta de nominados, pero que, asegura, sí irá a los Goya. El productor de Julieta daba en el clavo con la descripción de este acto de bienvenida que, cada año, suele reunir a todos los nominados unas semanas antes de la gala final, como hace la Academia de Hollywood antes de los Oscar.

Pocas estrellas y pocos veteranos han ido a la cita. Solo uno de los cuatro directores nominados al Goya ha acudido: Rodrigo Sorogoyen. Ni Pedro Almodóvar, ni Alberto Rodríguez, ni Juan Antonio Bayona, los consagrados de la categoría, han estado presentes. Sorogoyen, nominado por primera vez en esta categoría con Que dios nos perdone, aunque ya tiene un Goya por su ópera prima Stockholm, decía

En la categoría de actrices ha pasado más de lo mismo, solo dos de las cuatro nominadas han atendido a los medios de comunicación. Emma Suárez por Julieta y Bárbara Lennie por María y los dos demás. "Es inevitable no acordarme de Pilar Miró, que siempre ha sido una referencia como mujer y no puedo evitar recordar el Goya con El perro del Hortelano", decía Emma Suárez. "Han pasado veinte años y aquí seguimos que no es fácil. En este trabajo uno se da cuenta de que es vocacional cuando hay momentos difíciles y sigues luchando", explicaba la actriz sobre los altibajos de la profesión.

Ni Penélope Cruz, nominada por La Reina de España, ni Carmen Machi, por La puerta abierta, han acudido a la cita. Machi estrena esta misma noche en el Teatro Pavón Kamikaze la obra Juicio a una zorra.

Eduard Fernández y Roberto Álamo también han fallado debido a sendas funciones de teatro y Antonio de la Torre se encuentra rodando en el extranjero. El único representante en esta categoría es, casualmente, el nominado que carece todavía de premio, Luis Callejo, protagonista de Tarde para la ira.

En ambas categorías, tanto la de mejor actriz como la de mejor actor, todos los nominados tienen ya Goya, salvo Luis Callejo. "Por muy que te vaya, que a mí ahora me va más o menos bien", siempre está ese abismo de que en cualquier momento te quedas sin nada", reflexionaba el actor sobre los vaivenes de su profesión.

Si ha estado el favorito, Raúl Arévalo, a granar el Goya a mejor dirección novel con Tarde para la ira, un thriller sobre la venganza que ha gustado mucho y que podría llevarse varios premios la noche del 4 de febrero. "¿Favorito? No. No sé cómo me veo. Lo estoy encajando porque tanta nominación con una primera peli... con tantos años que llevo intentando levantar este proyecto", decía Arévalo. En cuanto a lo que ocurra en la gala, lo tiene claro: "Me gustaría que fuera repartido y ganaran los que no tienen".

Si ha habido una veterana haciendo todo el photocall: Terele Pávez, que opta a premio a mejor actriz de reparto por La puerta abierta. "Estoy más que nerviosa porque pienso que ya no puede ser". Pávez compite con Sigourney Weaver por Un monstruo viene a verme. "A mí me dan miedo todas, pero la Sigourney, ¡cómo le voy a ganar yo un premio a la Weaver!", decía la protagonista de Los Santos inocentes.

Una de las sensaciones que ha dejado esta toma de contacto con lo que será la gala de los Goya, es que es difícil la entrada en una industria casi hermética, en la que hacer una película es toda una odisea, sobre todo si no hay una televisión por en medio. "Desgraciadamente sin una tele es difícil", decía Sorogoyen a quien le apoya Antena 3, pero en su anterior filme no contó con ninguna televisión.

"Me da la sensación de que hay películas pequeñas que no llegan a verse, parece que la mayoría de repercusión la tienen los de siempre", decía Anna Castillo, nominada a mejor actriz revelación por El Olivo. "Me da mucho miedo la situación de la profesión, me da que en cualquier momento todos caemos", añadía. Compite con su íntima amiga Belén Cuesta, por su papel en Kiki el amor se hace. Una de las pocas categorías en las que los rostros y los títulos de películas introducen a nuevos artistas y cineastas, como Nely Reguera con María y los demás, Marc Crehuet con El rey tuerto o Carlos Calvo con Los últimos de Filipinas.

