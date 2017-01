El economista que dejó el Ibex-35 por el púlpito de una iglesia

Alberto Núñez, un jesuita madrileño de 49 años, fue ordenado sacerdote hace casi un mes. Este titular, que no tendría nada de particular, salvo quizá la actual falta de vocaciones religiosas, es especial por un motivo. Núñez es un exdirectivo de Gas Natural y le avalan profesionalmente quince años de éxito en el mundo financiero.

Le gustaba su trabajo, mucho. Pero en 2004 la vida hizo que se replanteara su camino. Fue a raíz de la muerte de su único hermano a causa de un cáncer: "En aquel momento de dolor tan profundo experimenté una sensación profundísima de vida y de amor". A partir de entonces empezó a buscar enriquecer sulabor profesional con otras actividades. "Primero inicié un voluntariado una tarde por semana, en un centro psiquiátrico. Luego me matriculé en estudios nocturnos de teología", ha revelado el padre Núñez.

Ese fue el primer paso. El segundo fue llevar casi una doble vida, que comenzó tras el voluntariado y los estudios de teología. Fue cuando dejó su chalet para mudarse al Pozo del Tío Raimundo. Allí compartió piso durante dos años con un inmigrante ilegal y dos jóvenes con crisis existencial, como él. En mayo de 2009 anunció que dejaba el trabajo para meterse a jesuita. "Lo que más me costó fue decírselo a mi madre, delicada de salud, viuda y sin más hijos vivos", ha desvelado.

Sus compañeros de trabajo alucinaron. Porque le iba muy bien. Ganaba unos 150.000 euros al año, sin contar fondos de pensiones y premios por objetivos alcanzados. "Tuve la fortuna de cumplir el sueño profesional que tenía y darme cuenta de que ese no era el camino. El haber estado en el ámbito financiero me ha dado la visión de cómo funciona el mundo".

Labor sacerdotal

El padre Núñez es ahora el responsable de la pastoral universitaria en la Universidad Pontificia Comillas (ICADE) en Madrid. Su labor consiste en cuidar la dimensión religiosa de todos aquellos que trabajan o estudian en dicha universidad. "No estamos hablando sólo de celebrar la Eucaristía, sino también de atender espiritualmente a más de once mil personas", ha explicado. Pero sus funciones no se limitan a la labor asistencial a los fieles, ya que también forma parte de un grupo de investigación que acaba de empezar a desarrollar una propuesta para el estudio de la pobreza energética.

