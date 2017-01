El rap de los Cómicos

Tras la polémica rueda prensa del presidente electo de EEUU, Donald Trump, y las comedidas declaraciones de Mariano Rajoy, nos hemos convencido de que es necesario un hermanamiento entre Galicia y EEUU. Y hemos dado con el producto y la persona adecuada. Xoan Cannes es sumiller, Nariz de Oro, y uno de los dueños del restaurante Pepe Vieira, con una Estrela Michelín. En su papel de director del Instituto Galego do Viño, Xoan, se ha propuesto llevar los vinos gallegos por norteamérica y dar cursos para saber apreciarlos. La puerta se la abrió Obama en 2014 cuando eligió un vino tinto D.O Ribeira Sacra para agasajar a us invitados en una gala Hispana.

Conscientes de que en A Vivir no suena mucha música en español (y ningún rap) hemos querido compensar invitando a uno de los raperos y actor más conocido en España. Juan Manuel Montilla, El Langui, nos visita para charlar de su disco Hola, de su nueva película Que baje dios y lo vea junto a Karra Elejalde y del concierto que está preparando el 16 de Febrero en el Teatro Apolo de Madrid.

