¿Puede el té ayudarnos a adelgazar?

Para cuidarnos no sólo es necesario establecer un buen plan de comidas y ejercicio, la bebida también es imprescindible. Esta es la época de prescindir del alcohol, los refrescos, el café… y de hidratarnos mucho. ¿Y qué bebida es ideal para conseguirlo? Exacto, ¡el té!

¿Es verdad que el té adelgaza?

Existen muchísimas variedades de té: el blanco, que se caracteriza por su suavidad, el verde, por su textura delicada, el negro por su sabor intenso… Aunque todos proceden de la misma planta, la camelia sinensis, sus propiedades varían en función de cómo las hojas hayan sido recogidas, procesadas, fermentadas y secadas. Las catequinas del té le atribuyen propiedades anti-inflamatorias y neuroprotectoras; puede ayudar en la regulación del apetito y, por su afinidad con los receptores canabinoides, puede disminuir el dolor y la naúsea, sirviendo también como calmante. Sin embargo, los milagros no existen y beber té, per se, no va a hacer que perdamos peso.

PREPARAR UN BUEN TÉ EN 5 PASOS 1. Elije la cantidad exacta para que no quede ni aguado ni demasiado concentrado. Utilizar los pequeños filtros o medidas que venden en las teterías te será de gran utilidad. 2. El agua no deje estar hirviendo, pues el té puede oxidarse y volverse amargo. La temperatura ideal es entre los 80 y 85ºC. 3. Cuando compres el té, consulta en la tienda la temperatura ideal de infusión. Cada tipo necesita una preparación diferente para sacarle el máximo partido. 4. No lo dejes infusionar más de 1 minuto. Si el té pasa demasiado tiempo en el agua, su sabor cambiará y se amargará. 5. Si prefieres tomarlo frío, siempre puedes esperar, añadirle más agua y hielo. ¡Estupendo para el verano!

Para adentrarnos en el mundo del té, hemos visitado ‘Café-té-ando’, una pequeña tienda de té situada en la Plaza de Olavide (Madrid). Allí, Elsa nos ha contado los trucos para preparar un buen té y nos ha aconsejado cuáles de ellos sientan mejor en cada momento del día.

