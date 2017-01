Adiós a los excesos: vuelve a la rutina con estos 10 consejos

El fin de las Navidades trae consigo los clásicos propósitos de Año Nuevo, y el más recurrente siempre es perder peso. ¿Quién no ha oído durante las fiestas la famosa frase de “en enero me pongo a dieta”? Pues enero ya está aquí y ha llegado el momento de cuidarse y volver a la rutina. Sin embargo, lo ideal no es recurrir a las típicas “dietas milagro” o “détox” poco saludables y dudosamente efectivas.

10 CONSEJOS PARA VOLVER A CUIDARSE 1. Deshazte de todos los dulces que han quedado en tu casa después de las Navidades. 2. Huye de las dietas milagro o soluciones détox que provocan el temido "efecto rebote". 3. Vuelve a tus hábitos anteriores, pero si estos no eran buenos, ¡cámbialos! 4. Planifica tus menús semanales: reorganiza tu nevera y tu despensa. No te olvides de incluir siempre proteínas en el desayuno. 5. Organiza tu compra y elimina los productos que puedan llevar grandes cantidades de azúcar oculto. 6. Asegúrate de tener alimentos saludables a mano, así evitarás tentaciones poco saludables. 7. Varía en las cocciones y haz atractivos tus platos. Comer variado no es difícil y ayuda a cuidarse. 8. Si no haces deporte, este es el momento de empezar. 9. Bebe mucha agua. 10. Descansa y vuelve a tu rutina de sueño: regular tus niveles de cortisol va a influir en tu peso.

La realidad es que el cuerpo ya tiene sus propios métodos de depuración: los riñones y el hígado, por ejemplo, se encargan de limpiar el organismo y no haremos que funcionen mejor tomando zumos o batidos aparentemente milagrosos. Pero sí hay ciertos hábitos que nos ayudarán a eliminar esos kilos de más (cortesía de la Navidad) y, sobre todo, a volver a una rutina sana y ordenada. Y si no encuentras la motivación o fuerza de voluntad para adquirirlos, escucha atentamente lo que nos ha contado Raquel Calonge, coach experta en autoestima y gestión de emociones. Mente y comida van de la mano, ¿te apuntas a cuidarte? ¡Esta es la “verdadera dieta” que nunca deberíamos dejar!

