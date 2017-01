Mujeres que follan

Desde que me crecieron las tetas y empecé a llevar tacones he sido testigo de lo mal que se maneja una mujer en este mundo que se calibra cuestionando siempre a las mismas. Me gustan los chicos desde que recuerdo. Y las chicas desde más o menos igual. Menudo cocktail para un pueblo con aspiraciones a ser ciudad, en el que eras “Fulanita la de Menganita”.

Si hubiera sido chico, habría dado lo mismo con cuántas me hubiera enrollado. Siendo mujer, merecía rendir pleitesía a los cuatro paletos que se quedaban con las ganas de comerme los morros y que maldecían el día que yo había decidido ignorarlos.

Gané a pulso todas y cada una de las letras que forman el concepto y el significado: S-E-Ñ-O-R-A. Hasta el punto de que ya da igual que no pueda llevar la cuenta de mis amantes, a nadie le importa que no recuerde más de la mitad de sus nombres y no hay quien pueda rendirme cuentas porque a ninguno, ni hombre ni mujer, ultrajé.

Aprendí a exigirme ser amante de quien quisiera. Aprendiendo de todos y cada uno de los que me apalancaron contra la pared, aunque solo me sirviera para no dejarme nunca más hacer.

¿Saben qué? Estoy dispuesta a dejarme los años en reivindicar poder seguir con la misma intención e intensidad que lo haría si lo que tuviera entre las piernas me colgara… En vez de jugar a esconderse.

Sí, soy mujer. Y encima me gusta.

