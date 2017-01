Sergio Ramos: "Cuando se acuerdan de tu madre desde el primer segundo, esa gente no merece respeto ninguno"

El Real Madrid logró clasificarse a cuartos de final después de un gran encuentro en el Ramón Sánchez Pizjuán, que terminó en empate (3-3). El partido se enturbió en los últimos minutos con el gesto de Sergio Ramos, que se dirigió a un sector de la grada con un gesto reivindicativo tras su gol.

El capitán madridista quiso explicar la jugada ante los medios de comunicación. "No me he calentado en ningún momento. Se hablará mucho de la celebración, no he faltado el respeto a la afición en ningún momento. He pedido perdón a preferencia, gol sur y a fondo, pero a otra parte, si te pitan desde el primer momento y se acuerdan de tu madre, obviamente le pido perdón a una parte, pero a los demás no".

Después del gesto, la afición en pleno pitó a Ramos, pero él piensa que los aficionados cambiarán su opinión cuando vuelvan a ver las imágenes. "Cuando vean la repetición seguramente lo entenderán de otra manera. Cuando te insultan desde el primer segundo, esa gente no merece respeto ninguno. El sevillismo sí y yo creo que el presidente del Sevilla debe tomar medidas para que eso no quede reflejado y manche a una gran afición como es la del Sevilla".

En su momento, Sergio Ramos afirmó que cuando se muera le enterrarán con una bandera del Sevilla y otra del Madrid. Este jueves volvió a afirmarlo tras lo sucedido. "El día que me entierren, iré con una bandera del Sevilla y otra del Madrid, eso no va a cambiar. Los sentimientos van por dentro".

Por último, se refirió al encuentro del domingo en Liga y sobre el posible recibimiento. "Me gustaría que me recibieran de otra manera el domingo, pero no va a cambiar nada. Yo no voy a cambiar y tampoco voy a faltar el respeto a nadie".

