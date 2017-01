Kepa Acero: "Pensé que no iba a salir, pensé que me ahogaba"

Este viernes hemos contado en 'El Larguero' una historia que pudo acabar en tragedia y que afortunadamente acabó con un final muy feliz.

El dos de enero, Kepa Acero se encontraba surfeando cuando sufrió un grave accidente en la playa de Mundaca. Cayó de cabeza, perdió el conocimiento y por poco no sucede algo muy grave. Afortunadamente, otros compañeros surfistas le ayudaron y pudo ser trasladado al hospital.

Tras ser operado este miércoles pasa por el programa para contarnos su experiencia. "Me encuentro perfectamente y alucinando de como han pasado tantas cosas en tan poco tiempo", comentó.

Kepa nos cuenta los peores momentos tras el golpe. "Estaba consciente pero no podía mover ni las piernas ni los brazos, pensé que no iba a salir, pensé que me ahogaba. El médico me dijo que por muy poco no me había quedado tetraplégico"

Además, pasa por el programa uno de los amigos que le ayudaron, Nacho González. "Al principio pensaba que se le había salido el hombro. Cuando le vi que más o menos podía andar me quedé un poco más tranquilo", afirmó.

