En los principales países miembros de la Unión Europea, los parlamentos, en especial los Senados, han abierto comisiones en las que se están analizando cuáles pueden ser las consecuencias que puede tener para cada uno de ellos, y para la Unión Europea en su conjunto, el Brexit y el programa de política comercial, exterior y de seguridad anunciado por el nuevo presidente de Estados Unidos.

Desde el pasado otoño, el senado francés, por ejemplo, está convocando a un muy amplio grupo de expertos, economistas, diplomáticos, ex ministros, para que formulen sus análisis y adelanten hipótesis. Se trata, dicen todos ellos, de tener preparados 'planes b', para hacer frente a acontecimientos inesperados.

Nada de esto sucede en el Parlamento español, ni en el Congreso ni en el Senado, y asombra la insensatez o inconsciencia con la que nuestros representantes encaran el futuro, como si no estuviera en su mano intervenir en los acontecimientos y solo cupiera esperar a que los demás nos digan qué hacer.

Pero esa es una actitud absurda: España no es uno de los grandes de la UE, pero desde luego no es tampoco un país pequeño o sin influencia. Si no la ejerce es porque renuncia a ello y es muy posible que este renunciando porque simplemente no sabe qué está pasando o qué puede pasar, ocupados como están sus políticos en asuntos particulares.

Es una pena porque todo este tiempo perdido, todo este tiempo en el que no se analizan, en público, y con expertos de todo tipo, las posibles consecuencias que tendrá para nosotros en particular y para la Unión en general, el Brexit, la guerra de Siria o los planes de Trump, es tiempo perdido para intervenir en nuestro futuro.

