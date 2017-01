Seriedad con la corrupción

Cuando me estaba informando en internet sobre los datos de corrupción del CGPJ me encontraba con una dificultad. Los periódicos de cada comunidad titulaban por lo suyo. “Canarias, cuarta comunidad con más procesados por corrupción”. “Cataluña, primera”. Al final en lugar de informarme me fui corriendo a la clasificación para saber en qué lugar estaba Galicia porque se había estimulado la ambición mezquina de querer estar arriba, de haber hecho podio.

Hoy el director de La Vanguardia recuerda a Javier Cercas cuando viene a decir que la corrupción es el oficio más antiguo del mundo. Que lo sea no quiere decir que tenga que haber resignación. El problema de España es la laxitud: ha habido un 72% de condenados por corrupción. 1.400 personas juzgadas. Y en la cárcel cumplen condena 82 personas. En el momento en que una persona ocupa un cargo, ocupa también un espacio de la moral pública, que puede corromper. Al Estado le corresponde disponer de mecanismos de transparencia, de control y finalmente de castigo si eso se produce. Después de que en los últimos años este país haya vivido lo que ha vivido, con un rosario de escándalos impresionante y con la vergüenza pública que ha pasado tanta gente pillada con las manos en la masa, la corrupción no remite.

Cuando un problema no remite quiere decir que los que lo provocan, no se lo toman en serio. Y si no se lo toman en serio quiere decir, a su vez, que sigue mereciendo la pena intentarlo. Porque no te privan de libertad, porque es sencillo ocultar el dinero o porque simplemente consideras que formas parte de un sistema legitimado y homologado por la red de complicidad que suele generar la corrupción.

