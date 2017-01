John August: ''Con Trump, los creadores no debemos evadirnos de la realidad''

John August, director de cine y guionista habitual de Tim Burton, para quien escribió las dos obras con las que el director estadounidense llegó a las puertas del Óscar, Big fish y Frankenweenie, está en Madrid este fin de semana invitado por el sindicato de guionistas españoles Alma. Este sábado dará una Master Class en Madrid sobre las vicisitudes de escribir guion en estos tiempos de cambio.

ALMA GUIONISTA

August tiene alma de profesor, hace tiempo que reflexiona, a través de su blog y podcast personal, sobre el oficio de escribir para cine. "El podcast trata de explicar el trabajo que hacemos los guionistas. Espero que inspire a una generación que trata de entrar en este mundo de contar historias". Un blog que, debido a la situación política del país, en las últimas semanas ha virado hacía lo político. Su última entrada es una carta a Paul Rayan, portavoz del partido republicano, en el que le hace varias preguntas sobre Trump, como "¿Qué les cuentas a tus hijos de Trump?".

"Son tiempos con muchos desafíos para los seres humanos y debemos tratar de encontrar la manera de superar lo que ocurre en Estados Unidos. No tengo la respuesta a cómo las historias o los guiones pueden cambiar las cosas, pero sí creo que ahora, más que nunca, es importante reflejar con nuestro trabajo lo que está pasando y no tratar de escapar o de evadirnos de la realidad", contestaba el escritor sobre el papel del cine como agente de cambio social.

Cuando parece que la película del año será el musical La La Land, una cinta sobre soñadores, John August insiste en que todas las historias, se enmarquen en el género que sea, deben reflejar la realidad. Es lo que, asegura, trata de hacer con sus guiones. "Creo que el diálogo de una película es como una conversación real pero optimizada, es algo así como lo que diría una persona real si tuviera diez segundos para pensarlo y mejorar lo que quiere decir. Y en esto Almodóvar es un ejemplo", explicaba August que reconocía y lamentaba que, de cine español, solo conoce las películas del director manchego.

Eclipsado por el director, la figura del guionista pasa muchas veces desapercibida. ¿Cómo es trabajar con directores tan personales como Tim Burton, realizador con un universo muy definido? "Es remarcable trabajar con directores que tienen una visión muy personal porque tú puedes saber lo que él va a hacer en la película. Un guionista trabaja en el guion, pero no en la película, pero a la vez tienes que aportarle al director la visión global de la película, ahí está el juego", respondía.

Además de con Burton, August ha firmado los libretos de Los Ángeles de Charlie, Titan o Viviendo al límite. "La relación con cada director es diferente. Con Tim Burton hay una reunión breve para describir el trabajo. La gente no me cree , pero he pasado poco tiempo trabajando con Burton. Sin embargo, otros directores quieren discutirlo todo, hablarlo todo, cada escena, cada momento, cada parte del proceso. Las dos cosas son maravillosas, pero cada momento es diferente".

Para este guionista, la prensa se centra demasiado en el resultado y poco en el proceso. Así que le preguntamos cómo trabaja un guionista.

"El trabajo de un escritor de cine siempre se debe reducir a qué significan las películas para uno mismo. El guionista es el primero que ve la película, yo tengo toda la película en mi cabeza y luego mi trabajo consiste en encontrar las palabras para describirla en el papel",

nos cuenta August para quien el mayor desafío es convencer al resto de que vena la misma película que él ha concebido en su cabeza. "Ahí empiezan los problemas por una película ideal sobre el papel puede no ser tan ideal después", añade.

Cuando Hollywood se preocupa por la separación con el público millennial, mientras estrena un remake tras otro, la televisión va cogiendo fuerza frente al cine. "Ahora mismo es donde mejor se está escribiendo, tengo muchos amigos trabajando en series y me encantaría poder hacer lo mismo", dice el guionista y director de The Nines. "Desgraciadamente no he podido, la televisión quita mucho tiempo y ahora mismo estoy en otros proyectos y además tengo un hijo y eso también requiere dedicación".

