¿Pagar impuestos en España es de burros?

Álex Crivillé, bicampeón del mundo de motociclismo, afirma que el deportista de élite que no tributa fuera de España “es un burro”. Y remata: lo hacen todos. Lo dice en una entrevista de El Suplement que Catalunya Radio emitirá este sábado. Sostiene que su vida profesional es muy corta y los impuestos altísimos, y por eso los deportistas viven en Andorra, en Suiza o en Mónaco.

No le discutiré a Crivillé el exceso de algunos impuestos o la injusticia de otros. Tampoco le reprocharé que fije su residencia donde le dé la gana, pero debería tener cuidado al expresarse así en un país en el que la mayoría de los ciudadanos, que directa o indirectamente pagan los sueldos de los deportistas de élite, deberán trabajar cuarenta años para ganar lo que un deportista de élite, incluso siendo un burro que paga en España, gana en una temporada. Por cierto, ciudadanos que tributan aquí, y no porque sean burros sino porque sus hijos no estudian en Andorra, cuando tienen una enfermedad no van a un hospital suizo, ni sus padres cobran la jubilación en Mónaco.

Àlex Crivillé: "Tots els esportistes d'elit se'n van a fora. Has de mirar per tu. Qui no ho fa és burro!"



⏰ Dissabte a @CatalunyaRadio. pic.twitter.com/fk4ZMtwHoF — El suplement (@elsuplement) 12 de enero de 2017

