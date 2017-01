La fiesta de los Pingüinos

Creo que no descubro nada si les digo que la vida está llena de misterios, de episodios inexplicables, de cosas que cuesta mucho entender. Yo que sé. En política, por ejemplo, no es fácil entender por qué ha ganado Donald Trump, por qué Federico Trillo ha estado tantos años escaqueado, porqué el PSOE se empeña en meterse goles en propia puerta, por qué Podemos, en muy poco tiempo, ya está dando el mismo espectáculo que los viejos roqueros, de lucha descarnada y descarada por el poder. No es fácil entenderlo.

Y luego, no sé por qué nos cuesta tanto en este país alegrarnos y celebrar el éxito de los demás, o por qué hay tanta gente adicta a la telebasura, o por qué se nos da tan mal el inglés. La lista sería larga, muy larga, y abarcaría casi todos los terrenos. Pero de vez en cuando te topas con algo inexplicable, sí, con fenómenos casi paranormales. Pero que en lugar de avinagrarte el carácter y hacerte hervir la sangre te transmiten otra cosa; te transmiten paz, e incluso te hacen aflorar una sonrisa. Hoy es uno de esos días y a mí al menos me ocurre.

Estamos en Valladolid y yo me sigo preguntando a esta hora qué es lo que moviliza a más de 20.000 moteros para venirse hasta aquí a compartir un fin de semana, con un frío del carajo, para seguir después con su vida normal. ¿Será el afán de aventura?, ¿será que Valladolid tiene un color especial, como Sevilla? ¿La magia de las dos ruedas, ese sonido de los tubos de escape? Pues no tengo ni idea, pero trataremos de averiguarlo porque hoy abrimos La Ventana desde Valladolid.

Estamos en el Hotel Lasa Esport, a menos de un kilómetro de la concentración anual de los Pingüinos. Y lo mejor de todo: estamos este viernes acompañados de un montón de oyentes –moteros y no moteros- que se han acercado hasta aquí para compartir una tarde de radio. Señoras y señores, lo dicho. Bienvenidos a La Ventana.

