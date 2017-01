Gabi defiende a Ramos

El capitán del Atlético de Madrid, Gabriel Fernández Arenas, pasó por el programa tras la victoria del cuadro rojiblanco ante el Betis.

Gabi reconoció que el encuentro no fue el más sencillo para el Atlético. "No hemos estado cómodos, aunque el Betis no ha tenido ocasiones para hacernos daño. Me quedo con el resultado". Además, también habló sobre los pitos de la afición durante el encuentro. "He escuchado los pitos en la última jugada del partido. Los pitos no duelen", sentenció.

En este 2017, el Atleti se está mostrando mucho más efectivo, y también mucho más defensivo y férreo. "Yo me quedo con este Atlético resultadista. No hacemos muchas ocasiones pero seguimos ganando".

¿Con quién va Gabi en el duelo entre Sevilla y Real Madrid de este domingo? "No voy con ninguno de los dos, que empaten. Los dos son rivales directos".

Por último, también opinó sobre la polémica reciente entre el Sevilla y Sergio Ramos. "Me da pena que un jugador que ha sido de la casa se le silbe y se le trate mal. Sergio seguro que quiere al Sevilla como quiere al Real Madrid. Cada uno se expresa como quiere pero no todo vale en el fútbol, tiene que haber un respeto por encima de todo"

Comentarios