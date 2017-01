Carlos Hipólito: “Tengo la sensación de que he rodado mucho pero que no he tenido suerte en el cine”

Sabíamos de su simpatía, de su excelencia como actor y esta semana hemos descubierto también su pasión por el cine clásico. Carlos Hipólito es nuestro invitado en el programa para hablar del “cine de su vida”. Está representando en Madrid la obra de teatro “La mentira” y le acabamos de ver en las pantallas como uno de los protagonistas de “1898, los últimos de Filipinas”. Carlos Hipólito nos habla de sus películas favoritas, de los actores y actrices que le influyeron para dedicarse a la actuación y nos confiesa que tiene una pequeña espinita clavada: “Yo tengo la sensación de que he rodado mucho pero que no he tenido mucha suerte en el cine. He hecho personajes bonitos en películas que luego a mí no me han gustado. No debería quejarme porque he trabajado con Saura, con Garci, con Camus y con otros grandes directores pero ahora no me llaman demasiado para el cine. Me encantaría poder trabajar hoy en día con directores a los que admiro como Amenábar, Iciar Bollaín o Gracia Querejeta. A ver si ahora con mi última película hay suerte y me ven con otra pinta, un poco más mayor ya que hace tiempo que no ruedo, y alguien piensa ‘ese que hacía de médico en Los últimos de Filipinas estaría bien para el papel’”.

