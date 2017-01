Sondeos, no gracias

Los franceses, que proclaman a su presidente gracias a los sondeos a pie de urna, no se fían de las encuestas. Desprestigiadas como están después de los errores de cálculo cometidos con el Brexit, con Trump e incluso con François Fillon, el vencedor de las primarias de la derecha, el diario Le Parisien ha decidido no publicar más estudios demoscópicos y volver al periodismo sobre el terreno. No es la única singularidad de esta precampaña. Marine Le Pen no concurre en calidad de francotirador, como su padre, sino como favorita de la primera vuelta y candidata a batir dado que Francois Hollande ha renunciado a ser candidato y defender su gestión. Tampoco lo hace Manuel Valls en las primarias de la izquierda auspiciadas por el Partido Socialista. Tras los dos primeros debates, el exprimer ministro se ve desbancado por otros dos ministros de Hollande que reniegan de ello. A juzgar por la asistencia a los mítines y actos públicos, a estas primarias de la izquierda no concurren los favoritos de la izquierda: el equivalente “podemita” en Francia, Jean Luc Melenchon, y el neocentrista Enmanuel Macron que, según las últimas informaciones, podría recibir el respaldo del propio Hollande y de su expareja, Ségolène Royal. Así las cosas, seguro que los sondeos se vuelven a equivocar.

Comentarios