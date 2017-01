Los eSports, en El Larguero

Un estadio, miles de espectadores llenan las gradas... y no, no juega Leo Messi o Cristiano Ronaldo, no ven un partido de fútbol, una carrera de 100 metros o la final de la NBA. Lo que centra la atención de miles de personas es un videojuego y varios jugadores, gamers, intentado ganar.

Las competiciones profesionales de videojuegos atraen tanto a jugadores como a aficionados, que llenan por todo el mundo recintos para ver competiciones de las diversas categorías que existen. ¿Cualquier videojuego es considerado deporte electrónico? No, hay millones de videojuegos pero solo unos pocos tienen el rango de eSport ya que deben cumplir una serie de condiciones.

Varios participantes de una prueba de eSports / Getty

La explosión de esta modalidad ha hecho que varios clubes deportivos hayan creado su sección de eSports. En España, por ejemplo, es el caso del Baskonia de baloncesto y del Valencia de fútbol. Son solo dos de una larga lista de clubs que están presentes: Schalke 04, Sporting de Lisboa, Manchester City, Wolfsburgo, West Ham United, Besiktas...

¿Por qué han crecido tanto? ¿Por qué es un deporte? ¿Hay algún español que destaque? La respuesta a estas preguntas y mucho más, esta noche en El Larguero con Manu Carreño en la Cadena SER.

