Zidane lo tiene claro: Navas es su portero

Zinedine Zidane no tiene dudas: Keylor Navas ha sido, es y será su portero titular. El costarricense no completó su mejor actuación en la derrota del Real Madrid en el Sánchez Pizjuán el pasado domingo, pero en el seno blanco no tienen dudas con el tico y va a seguir bajo palos el próximo fin de semana frente al Málaga en el Santiago Bernabéu.

Keylor Navas es consciente de que no está como el pasado año, pero también sabe que no fue el único que tuvo fallos frente al Sevilla. Sí es cierto que el suyo quedó mucho más arraigado en la memoria porque supuso el segundo tanto de los hispalenses, el que vino tras un disparo de Jovetic desde la frontal que pilló a Navas mal colocado y no pudo desviarla fuera.

No obstante, a pesar del debate que se ha formado en el madridismo tras las grandes actuaciones de Kiko Casilla, el portero titular seguirá siendo Keylor Navas. Llegó al Madrid trabajando, va a seguir trabajando, este lunes hizo un entrenamiento espectacular y lo único que quiere es desquitarse en el próximo encuentro ante la lupa del Santiago Bernabéu frente al Málaga.

