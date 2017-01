"Se me han marchado tres hijos a trabajar fuera por la falta de oportunidades en España"

Silvia Teixidó ha visto cómo desde hace seis años sus tres hijos se han ido fuera de su ciudad para encontrar trabajo, dos de ellos fuera de España: "Mi hija se fue con 19 años a Polonia porque no puedo ir a la universidad al no concederle una beca y no encontrar trabajo aquí; y mi hijo vive en Manchester desde hace 5 años", nos cuenta. "Los veo dos veces al año, y entre ellos apenas coinciden. Claro que querrían volver pero no lo ven posible", relata Silvia para quién la situación "es muy dura. Lo llevo muy mal".

Silvia es empleada doméstica y "el día a día es muy duro, el decir mañana qué me espera. Si pierdo uno de los trabajos no sé cómo llegaría a fin de mes. Hay días que limpio diez horas". Y todo con su familia a kilómetros de distancia. Una familia que ha "luchado mucho. Una piña".

Silvia y uno de sus hijos

Diariodehoyporhoy@cadenaser.com



Comentarios