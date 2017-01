"Somos víctimas de guerra, no terroristas"

Meera Zaror tiene 18 años y es de Homs, Siria. Hace unos años, cuando era más pequeña, solía practicar tenis, tocar el piano y acudir a la escuela como cualquier niña de su edad. Hasta que llegó un día en el que ya no pudo ir al colegio ni a sus clases de piano porque salir a la calle suponía correr peligro de muerte. En Hoy por hoy con Gemma Nierga nos ha contado su cómo tuvo que huir de su preciada ciudad hasta llegar a España, donde todavía no se siente a gusto después de tres años.

No fue nada fácil para ella tener que dejar su ciudad. Pensó que la estancia en otro país duraría poco tiempo, pero al final han pasado tres años desde que emprendió el viaje junto a su familia. Desde la lejanía, ve a su pueblo con tristeza y desea volver allí cuanto antes. "Me siento muy triste por no poder ayudar. El dinero no llega allí", expresaba con impotencia.

Cuando la guerra se metió de lleno en su vida, incluso dejó de sorprenderle los estruendos por las bombas: "Estaba acostumbrada a ellas", decía con normalidad. La presencia del ejército, que solía frecuentar su calle, se convirtió en una razón para no salir de casa: "No podíamos salir. Si te ven, te matan", contaba.

Fue su madre la que decidió que no podían estar un día más allí. Su hermano y sobrinos habían muerto y las bombas químicas aterrorizaban la ciudad de Damasco. "Decidió que teníamos que salir", relataba.

El camino hasta Barcelona, donde ahora residen, no fue sencillo. Su objetivo fue salir de Siria y llegar a el Líbano, donde cogieron un avión que hacía una parada en Egipto y finalmente aterrizaba en España. "Solo la idea de salir de tu país es muy triste porque no te vas porque quieres", contaba con tristeza.

Su vida aquí es muy diferente, pero no está a gusto. "Aún no me siento acogida", explicaba. Gran parte de su familia sigue allí, como su tío, sus abuelos y algunos primos. Además, su tío forma parte del Ejército Libre, con el que es difícil comunicarse. "Antes el Ejército quería ayudar y salvar vidas. Ahora la mayoría solo quieren poder y dinero", expresaba.

Mucha gente que conoce ha muerto y sus amigos siguen en Homs, sin interesarse demasiado por cómo está viviendo en España. "No queremos saber lo que hay fuera porque está casi todo perfecto. La gente hace su vida de forma normal", contaba. Reconocía que aquí hay muy buenas personas pero aún quedan aquellos que no se fían. "La gente tiene la idea de que si eres de Siria, eres terrorista", "Somos víctimas de guerra, no terroristas", añadía. Además se enfrenta en su día a día se enfrenta a miradas despectivas: "Solo una mirada te puede hacer daño", contaba.

Meera es comprensiva con los que desconfían de los refugiados, pero está convencida de que se puede solucionar lo que está ocurriendo allí, porque "hay gente que tiene mucho poder". "Si paran el problema, nosotros volveríamos enseguida a Siria", concluía.

