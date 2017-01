Los taxistas de Barcelona protestan con una "marcha lenta" por la ciudad

La marcha lenta de los taxistas de Barcelona, que denuncian que el ayuntamiento no cumple con los compromisos adquiridos con este colectivo, está colapsando las rondas de la ciudad, según el Servicio Catalán de Tráfico (SCT). La marcha lenta, llamada "operación caracol", ha comenzado a las once de la mañana desde el aeropuerto de El Prat. Los taxis con licencias par circulan por la Ronda de Dalt, mientras que los de licencia impar lo hacen por la Ronda del Litoral y, sin entrar en la ciudad, volverán al aeropuerto.

Según ha explicado en Hoy por hoy el portavoz de la Asociación Profesional 'Elite Taxi', Tito Álvarez, la protesta está motivada "por la desprotección y competencia desleal de otras empresas". Según Álvarez, tras la reunión el pasado verano con Generalitat y Ayuntamiento, este último no ha cumplido con sus promesas de formar a la Guardia Urbana para sancionar a los vehículos ilegales. "Están parados por las esquinas, todas las noches les estamos viendo. Están incumpliendo la ley" ha asegurado. El portavoz de Élite Taxi, que dice no entender "cómo no se pone freno a esta invasión", asegura que esta ha sido la marcha "mas secundada de toda la historia".

