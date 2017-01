Aprender inglés es fácil, pregúntale a Robinson cómo

Hace unos días conocíamos que el nivel de inglés de los españoles sigue siendo deficiente y nos situa en la cola de la Unión Europea, según un informe de la Universidad de Cambridge. Quizá la solución sea recurrir a English in action, la nueva colección para aprender inglés del diario El País. Se trata de un método eminentemente práctico conducido por un conocido cafetero de La Ventana, Michael Robinson.

"Llevo treinta años en España y no me entiende ni el tato. Tal vez sería mejor que yo enseñara inglés a los españoles y así poder finalmente entendernos", ha bromeado Robinson sobre lo que pensó cuando le ofrecieron el proyecto. El exfutbolista conducirá el curso a través de veinticinco entregas, que incluye cada una un libro y un DVD.

"Es cierto que trabajo, que estoy ocupado, pero disfruto con todo lo que hago. Y no digo que no lo haya hecho haciendo esto. Pero, madre mía, ha sido muchísimo curro, una obra faraónica", ha reconocido Robinson, que también ha señalado que se trata de un curso muy entretenido, al desarrollarse mediante situaciones cómicas en varios esketches: "Tenemos situaciones, por ejemplo, en el pub inglés, en una emisora o en el lugar de trabajo. Se trata de un contenido con el que nos entretenemos mientras aprendemos. i después de este curso no se habla inglés es porque uno no quiere".

