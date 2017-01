Manu Carreño: "Las alarmas que se encienden en el Real Madrid a pesar del récord"

"El Real Madrid es el líder pero ahora solo con un punto de ventaja. Da igual que estés 40 partidos sin perder, que llega una derrota y se encienden algunas luces rojas. Que si defensa de cinco, que si Keylor Navas, que si Benzema por un balón perdido... La remontada hace que le caigan algunos palos a Zidane. Y Keylor Navas no está al nivel de la temporada pasada, pero de ahí a cuestionar su categoría... Él está muy tranquilo, es un porterazo y confían 100% en él. Ahora, si el Madrid buscara un portero este verano, ese sería David Gea".

Así opinaba en 'El Larguero' Manu Carreño, que repasó junto a Javier Herráez toda la actualidad del equipo blanco y las primeras críticas que está recibiendo el entrenador del Real Madrid por su planteamiento en Sevilla. Para Herráez, el verdadero error estuvo en no hacer los cambios y haber dormido los últimos minutos de partido.

Zidane arropa a Keylor

Zinedine Zidane no tiene dudas: Keylor Navas ha sido, es y será su portero titular. El costarricense no completó su mejor actuación en la derrota del Real Madrid en el Sánchez Pizjuán el pasado domingo, pero en el seno blanco no tienen dudas con el tico y va a seguir bajo palos el próximo fin de semana frente al Málaga en el Santiago Bernabéu.

Keylor Navas es consciente de que no está como el pasado año, pero también sabe que no fue el único que tuvo fallos frente al Sevilla. Sí es cierto que el suyo quedó mucho más arraigado en la memoria porque supuso el segundo tanto de los hispalenses, el que vino tras un disparo de Jovetic desde la frontal que pilló a Navas mal colocado y no pudo desviarla fuera.

"Nunca pensé que el Madrid perdería"

Como cada lunes, Michael Robinson se pasó por ‘El Larguero’ para analizar la actualidad deportiva. El británico destaca el partidazo que se vivió en el Sánchez Pizjuán, aunque “en ningún momento pensé que el Madrid podía perder el partido”.

“Me sorprendió mucho la alineación de Zidane. Vi a un Madrid muy solidario, muy compacto, sin fisuras ni lagunas ante un señor equipo”, afirma antes de reiterar que fue “un muy buen equipo con el cambio de sistema”. ¿Lo que menos le gustó? “Que no creó tantas ocasiones como otras veces”.

En cuanto al Sevilla, no lo descarta como candidato al título. “Vi al Leicester City ganar una liga, y el Sevilla es mucho más que el Leicester”, explica. “Es un señor equipo y N’Zonzi es un monstruo, un monstruo que juega al fútbol inmensamente bien. Es el jugador revelación de esta temporada, el que más me ha sorprendido. Parece un Yaya Touré joven mezclado con Busquets”.

