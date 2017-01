Van Gaal: "No me retiro del fútbol"

El mundo entero llevaba todo el día homenajeando a Louis Van Gaal porque, según el diario holandés De Telegraaf, se retiraba de los banquillos. Pero Van Gaal no tiene por ahora idea de dejar el fútbol.

"No me retiro", dice tajante Van Gaal a Manu Carreño en 'El Larguero'. "Yo tengo un año sabático y luego decidiré si sí o no. Y hay una gran posibilidad de que me retire. Pero no es definitivo", explica el holandés, que entrenó entre otros al Barça, al Ajax, a la selección holandesa y al Manchester United entre otros.

"En Holanda la prensa escribe lo que quiere", comenta Van Gaal. "Ellos, como en España, prestan atención a otras cosas. Yo recibí un titular ayer, pero yo dije que quizás me retirase, pero no es el momento para decirlo. Por esta razón yo me he tomado un año sabático y después decidiré. Dependerá también de ofertas", continúa.

"Recibí una oferta del Valencia hace un mes"

"¿No descarta volver a España?", pregunta Manu Carreño. "Puede ser. Yo he recibido una oferta del Valencia hace un mes o así pero he dicho que no. El año que viene puede ser diferente. Dependerá de cómo yo me siento", explica.

Van Gaal deja claro que no se retira y tampoco descarta volver a entrenar en España. Eso sí, "no en el Barça". "Luis Enrique es buen entrenador".

