De todos los lugares

Cuando la oí por primera vez creí que era francesa. Luego no tuve duda alguna de que era alemana. O italiana, tal vez. Pero me pareció también que era inglesa, o finlandesa, o quizá de Islandia. Hasta que, cuando le pedí el segundo café, le pregunté quién era, de dónde venía, qué hacía. Viaja, simplemente, trabaja en un bar alemán en El Médano, Tenerife. Una familia italiana la adoptó en un orfanato ruso. Lee, estudia, es una europea de todas partes y habla todos los idiomas que a mi me llevaron a pensar que era de cualquier parte. Tiene los ojos azules, gafas de lectora curiosa y es en definitiva una hija de la historia más reciente de Europa.

Comentarios