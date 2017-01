Se aventuran tiempos difíciles para la Unión Europea. Por lo que pasa dentro y por lo que pasa fuera. Desde fuera, llega Donald Trump, con sus elogios al Brexit y su cuestionamiento de otros organismos e instituciones con sede en Bruselas. Y, desde dentro, hoy hemos conocido los planes de la primera ministra británica Theresa May sobre el Brexit, y son maximalistas.

Nada de mitad dentro y mitad fuera, ha dicho May, que se dispone a buscar un nuevo acuerdo comercial con la Unión Europea, una vez el Reino Unido quede fuera de ella completamente. O sea, que se van del todo.

Aquellos que tras la sorpresa por el resultado del referéndum han seguido pensando que el Brexit no se iba a producir, que se iba a encontrar una solución para que lo que parecía imposible no se convirtiera en posible, todos ellos hoy se han dado de bruces con la realidad en forma de palabras de Theresa May.

Así que se presentan turbulencias para la Unión Europea. Desde Bruselas ya advierten a May que sería una ilusión pensar que el Reino Unido pueda gozar de las ventajas de la Europa sin aceptar sus obligaciones.

Por si teníamos alguna duda hoy ya sabemos lo que significa Brexit para Teresa May, que el Reino Unido va a empezar a nadar solo mientras espera que la Unión Europea esté de acuerdo con un tratado de comercio nuevo y ambicioso, y se entiende que, también, ventajoso. Y eso es algo así como la cuadratura del círculo.

