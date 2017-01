Teresa May dice que someterá el Brexit al parlamento británico y la libra despierta y sube en los mercados. Realmente piensan que los diputados podrían hacerlo reversible. Es difícil que osen renegar de la decisión del pueblo.

Donald Trump se suma a Vladimir Putín en su presión sobre Europa. Y pilla a ésta especialmente debilitada. Y, sin embargo, debería ser la gran oportunidad para reencontrarse a sí mismo. Y defender su singularidad frente a los otros capitalismos que nos acechan, el liberal americano ahora en manos de magnates, el autoritario ruso y el despótico chino. Pero Europa sigue siendo una pura agregación de naciones. Y así cuesta sumar. Alemania es la que marca el camino. Al bloquear permanentement la mutualización de la deuda europea, cercena las bases de cualquier proyecto de Unión digno de este nombre.

El mal europeo se expresa en forma de propagación del discurso de la extrema derecha en la mayoría de sus países. Y hay que buscar recetas para combatirla: No caer en sus provocaciones. No asumir su agenda, como hacen con tanta facilidad nuestros gobernantes.Dirigirse sin miedo a sus votantes, no despreciarlos ni descalificarlos porque votan equivocados. Defender sin complejos el ideario liberal y democrático. Y buscar las alianzas políticas necesarias para detener esta deriva.

Carles Puigdemont, en modo Ernest Renan (la nación como plebiscito permanente), dice que la independencia de Cataluña ya se está consiguiendo a base de muchas declaraciones de independencia individuales. Y pone como ejemplo de ello su ausencia de la conferencia de presidentes autonómicos. Desde luego, hay argumentos para todo.

Las ausencias de Urkullu y Puigdemont en cualquier caso ponen sombras sobre el Estado autonómico. Para resolver dos problemas, Cataluña y el País Vasco, se crearon 17. Y cuarenta años más tarde los dos causantes del enredo siguen insatisfechos buscando puertas de salida. Algo ha fallado en el diseño y en su ejecución.

