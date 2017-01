"Puede que no esté en su mejor momento, pero se le examina más que a otros"

Hoy empiezan los cuartos de final de la Copa del Rey y juega el Real Madrid en el Bernabéu contra el Celta, con Kiko Casilla bajo palos, que es el portero de la Copa, y con Keylor Navas esperando el siguiente compromiso de liga contra el Málaga.

Un portero con el que creo que somos demasiado injustos, con el que nunca se ha sido justos del todo. Es un porterazo, lo demostró en el Levante y lo ha demostrado en el Real Madrid. Probablemente no esté en su mejor momento pero da la sensación de que siempre se le examina mucho más que a otros y que siempre se le mira con lupa, a pesar de que para Zidane es su portero; a pesar de que para el propio Kiko Casilla es el portero titular del Real Madrid.

Lo saben en la plantilla, lo saben en el banquillo y lo saben en la directiva. Zidane quiere a Keylor Navas y por un fallo no se puede matar deportivamente a un portero, no se le puede examinar cada jornada.

Keylor Navas es el portero del Real Madrid salvo que el fax que hace dos veranos se estropeó para que viniese De Gea y tuvo a Keylor Navas metido en un avión, vuelva a activarse y haga que el de Manchester tome un vuelo con destino a Madrid. Mientras eso no ocurra Keylor será el porterazo del Madrid.

Así opinó Manu Carreño sobre la portería del Real Madrid tanto en 'El Larguero' como en su columna diaria en 'Hoy por Hoy'.

El 'no' adiós de Van Gaal

El mundo entero llevaba todo el día homenajeando a Louis Van Gaal porque, según el diario holandés De Telegraaf, se retiraba de los banquillos. Pero Van Gaal no tiene por ahora idea de dejar el fútbol.

"No me retiro", dice tajante Van Gaal a Manu Carreño en 'El Larguero'. "Yo tengo un año sabático y luego decidiré si sí o no.Y hay una gran posibilidad de que me retire. Pero no es definitivo", explica el holandés, que entrenó entre otros al Barça, al Ajax, a la selección holandesa y al Manchester United entre otros.

Orellana, "inmediatamente"

El Larguero de la Cadena SER se ha puesto en contacto con el representa de Fabián Orellana, el chileno Fernando Felisevich. El agente considera que lo ocurrido entre Berizzo y Orellana es "una pavada" y que en ningún momento ha sido una falta de respeto.

Orellana asume que cometió un error pero que nadie se puede creer lo que ha contado Berizzo de que fue una “falta de respeto inaceptable”.

La prioridad ahora mismo es salir del Celta de Vigo de manera inmediata, su representante ha confirmado que ha recibido más de 20 ofertas de diferentes países Argentina, Brasil y España. Su intención es poder continuar en la liga español, de hecho ya ha hablado de un interés del Valencia, destino que el chileno vería con buenos ojos.

