Jovetic: "Quiero dar las gracias al Sevilla por creer en mí"

En pocos días en Sevilla Stevan Jovetic se ha convertido en el nuevo ídolo del Sánchez Pizjuán. Con un español envidiable, el jugador de Montenegro habla por primera vez desde su llegada a España con El Larguero de la Cadena SER. Preguntado por su capacidad con el idioma, Jovetic explica que desde su tiempo en la Fiorentina y en el City hablaba en español con sus compañeros latinos.

La llegada a Sevilla ha sido, como el propio Jovetic ha dicho, un cambio respecto a su situación anterior: suplente en el Inter. "Me siento muy bien porque los últimos seis meses no fueron fáciles porque no jugué mucho... ahora ha cambiado todo, quiero dar las gracias al Sevilla por creer en mí".

¿Por qué al Sevilla? "Nasri me habló mucho de Sevilla, del ambiente, de lo familiar que era el Club, que había buenos compañeros, que el entrenador es muy bueno...", ha relatado. También ha reconocido que era admirador del Sevilla, "siempre me ha gustado y siempre seguí el fútbol español desde que jugaba Mijatovic".

"Cuando la gente me dijo que había opciones de venir a Sevilla y vi que en quince días había tres partidos contra el Real Madrid dije: tengo que ir lo antes posible", ha bromeado con Manu Carreño. Su debut ha sido perfecto, dos partidos con el Real Madrid y dos goles, uno de ellos un golazo que le dio la victoria a su nuevo equipo. "No había soñado este debut, no podía desear una cosa así", ha confesado.

El partido ante el Real Madrid fue especial para el montenegrino, que se midió al que él considera, junto con Iniesta, al mejor centrocampista del mundo.

Comentarios