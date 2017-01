El gran consuelo

Los taxistas son grandes compañeros de viaje. Conversas o no conversas, escuchas música, te informan de lo que no sabes, escuchas la radio que quieres, o no escuchas la radio. Pero a mi me gusta escuchar la radio. Francisco, un taxista que ama la radio como compañera y como consuelo, escuchaba ayer tarde la SER, se extrañó de escuchar una voz que no era habitual, subió el volumen y cuando ya supo de quién se trataba exclamó: “Ninguna emisora produce como esta”. ¿Y por qué sabe tanto de radio usted?, le pregunté. Y él me contestó eso, que la radio es su gran consuelo. El mío también, le dije.

