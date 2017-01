El día más frío de lo que llevamos de invierno y el día en el que vamos a pagar la luz más cara. De momento, porque para mañana, que va a seguir haciendo frío, está previsto que suba todavía más.

Más consumo, más demanda, más caro. La regla de tres que hacen las eléctricas, que avala el gobierno y que pagamos nosotros. Siempre hay un motivo para pagar más, porque a la demanda se suma, según el gobierno, las condiciones climatológicas de los últimos meses, sin lluvias ni vientos, elementos necesarios para la fabricación de energía. responsable, la pertinaz sequía.

Lo que si ha hecho este tiempo es sol. Vivimos en uno de los países con más horas de sol, pero echar mano de él parece que no sirve, con unas leyes que gravan o castigan a quienes quieren consumir este tipo de energía. Esta variante pues no se incluye en el cálculo. Los expertos insisten en que los precios no reflejan lo que cuesta exactamente producir la energía. Nos conformaríamos en pagar un recibo que reflejara lo que realmente cuesta producir la electricidad.

Desde las siete de la tarde la estamos pagando al precio más alto.

