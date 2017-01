El rotundo éxito de la derecha europea

El triunfo de la derecha en Europa es completo: desde ayer el Partido Popular Europeo preside las tres instituciones de la Unión, la Comisión, el Consejo y el Parlamento, algo nada frecuente en la historia europea. Será pues la derecha en pleno la que negocie la salida del Reino Unido de la Unión y la que establezca las nuevas reglas en las relaciones con el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Serán también los populares europeos los que decidan qué hacer finalmente con Polonia y con Hungría, dos países con claras derivas autoritarias.

La última institución en caer en sus manos ha sido la presidencia del Parlamento, que será ocupada por el italiano Antonio Tajani, ex periodista de la RAI, fundador de Forza Italia y ex portavoz de Silvio Berlusconi. Tajani, de 63 años, necesitó cuatro votaciones, pero al final obtuvo 351 votos, frente a los 282 del candidato socialista, el también italiano Gianni Pittella. El candidato de la derecha obtuvo no solo el apoyo de su grupo sino también de los liberales europeos, que una vez más han sido decisivos.

Tajani tiene fama de buen negociador, habla cuatro idiomas, entre ellos el español, y en su momento fue muy criticado por las organizaciones ecologistas por sus relaciones con la industria europea. Fue el comisario encargado de diseñar las normas de control de gases contaminantes de los coches diésel, unan normas que no fueron capaces de detectar los engaños de la Volkswagen, que sí fueron descubiertos por la legislación estadounidense.

El italiano sustituye al socialista alemán Martin Schulz, que regresa a la política de su país y ha prometido ser un presidente menos personalista que su antecesor. En teoría esa ha sido su mejor carta de presentación.

