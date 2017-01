La conferencia de presidentes autonómicos las inventó el presidente Rodríguez Zapatero en el año 2004 y se celebraron cada año hasta que Rajoy dejó de hacerlo en el 2012. Ahora, haciendo de la necesidad virtud porque está en minoría y necesita consensos para todo, el presidente del gobierno ha rectificado y el éxito de la conferencia celebrada ayer es la propia convocatoria. Que los verdaderos responsables de la Educación, la Sanidad y las políticas de bienestar social en España -entre otras muchas cosas esenciales- no se sienten a hablar todos juntos siquiera una vez al año era un despropósito. Al menos hasta que no se reforme el Senado para que cumpla esa función.

Es verdad que el resultado de la reunión es magro: crear una comisión de expertos que proponga un nuevo modelo de financiación autonómica porque el actual caducó hace ya tres años. Pero es que la financiación de 17 comunidades tan dispares y con intereses y necesidades tan diversas no se va a resolver en un día. Y el diálogo y el consenso no son músculos que se activen de la noche a la mañana después de cinco años de mayoría absoluta y absoluta sordera del PP a todo lo que no fueran sus propios planes. Así que... en tiempos de ruptura y amenazas, la noticia de ayer es el pacto. Aunque sea un pacto para que haya pacto.

Y si levantamos la mirada de nuestro tablero nacional, el cóctel del desconcierto mundial sigue añadiendo ingredientes. A las amenazas de guerra comercial de Trump, General Motors ha cedido también a sus presiones y hay que sumar ya la de Theresa May, la primera ministra británica que ayer dejó claro que si la Unión Europea no le negocia un Brexit a su gusto practicará el dumping fiscal para atraer inversiones a las islas en detrimento del continente. Así las cosas, la defensa del libre comercio mundial quedó ayer en manos del secretario general del Partido Comunista chino, Xi Jinping, el presidente de China, que fue el principal protagonista de la apertura del Foro de Davos, el lugar donde el capitalismo se repiensa una vez al año. Y Putin salió en defensa de Trump con un lenguaje tan chulesco y ofensivo que nos hace echar de menos ya las maneras diplomáticas y retóricas que tanto hemos criticado por vacías a veces, pero que hablan de unas relaciones internacionales civilizadas que parecen tocar a su fin.

Y el nuevo presidente del Parlamento Europeo es ya Antonio Tajani, del Partido Popular pero procedente del partido Berlusconi, y que salió adelante gracias a los votos -entre otros- de los eurodiputados británicos del Brexit, es decir, de los que se quieren ir de la Unión Europea. ¿Hay quien de más?

Sí, Obama que actúa con urgencia para dejar algunas cosas resueltas antes de que pasado mañana le entregue las llaves de la Casa Blanca al amigo de Putin. Esta madrugada le ha conmutado la condena a Chelsea Manning la exsoldado acusada de la filtración de documentos a Wikileaks. Un juez la condenó a 35 años de cárcel, pero por decisión de Obama saldrá en libertad en el mes de mayo habiendo cumplido cuatro años de prisión.

