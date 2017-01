Es curiosa la relación que ha tenido todos estos años Bárcenas con la prensa. Ha sido quizás el imputado que mejor uso ha hecho de ella. Empezó haciendo un casting. Cuando era el hombre más deseado por los periodistas, cuando los periodistas creían estar tocando de cerca su watergate, Bárcenas se empezó a entrevistar con ellos en un reservado de un hotel de Madrid.

Allí estaba un colega sentado en un una especie de salita de espera, creyendo que era el única, cuando de la cita con Bárcenas salió un amigo suyo que estaba allí por lo mismo. Era un proceso de selección de candidaturas no para que Bárcenas fuese la garganta profunda, sino para ser la garganta profunda de Bárcenas.

Ayer ‘El País’ publicaba que el presidente de la Generalitat anunciaba la independencia de Cataluña para este año. Esa noticia en 2002 abriría a cinco columnas la portada del periódico. Ayer ocupaba un espacio ridículo en una página par. Esto tiene que ver con la credibilidad del emisor, no del medio. Con Bárcenas ocurre lo mismo: la cantidad de mensajes espectaculares, contradictorios, apaciguadores y amenazantes ha disuelto socialmente el caso Bárcenas. La audiencia se ha alejado de Bárcenas probablemente gracias al propio Bárcenas, que ha tensado y soltado la cuerda a conveniencia. Como guionista de su propia serie no tiene precio, como acusado está por ver.

Era el impacto social de Bárcenas el que más impacto político podía tener. Ya ha estado en prisión, ya ha dicho que el partido del Gobierno tuvo una contabilidad en B, ya ha reconocido 48 millones de euros en Suiza, ya se rompieron los ordenadores. Ya se enfadó España por todo eso y ya estuvo el Gobierno contra las cuerdas. El escándalo se ha disuelto porque el PP de Rajoy lo disuelve todo bajo una aparente y tranquila normalidad. Ya no se está juzgando a Bárcenas, por momentos parece que se está juzgando a un extranjero. Han desparecido del partido prácticamente todos los enemigos internos de Rajoy, y ha atraído al partido a los enemigos que se encontraban fuera, como Bárcenas, que está haciendo el papel de esos arrepentidos que en su declaración no recuerdan lo que dijeron, quitan hierro y suplican no la indulgencia del jurado sino de sus antiguos jefes.

Comentarios