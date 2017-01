Tambores de guerra comercial

A dos días de la toma de posesión de Donald Trump, millones de ciudadanos nos preguntamos, más que inquietos, qué puede hacer o dejar de hacer semejante elefante en la cacharrería mundial. Digamos que tras un paréntesis de racionalidad Obama los estadounidenses regresan al modelo presidente visionario. Bush se veía a sí mismo como un comisionado de Dios para dibujar el mundo y Trump se siente llamado por las voces telúricas de su nación para lanzar a la gloria, cubierta de oro, a la empresa USA Sociedad Limitada, limitada USA, quiero decir.

La enajenación de Bush provocó una gran catástrofe, como sabemos, y no es muy esperanzador el futuro si Trump se parece al que parece, que me temo que sí. De entrada ya tenemos sobre la mesa una amenaza de guerra comercial EEUU-China, nada menos, que puede poner patas arriba todo el planeta. Xi Jinping, el presidente chino, se declaró ayer en Davos ferviente defensor de la globalización mientras que Trump, sabemos, anuncia políticas radicalmente proteccionistas y además hace proselitismo reforzando al Brexit, que está muy crecido, a Marine Le Pen y a quienes piensan como Le Pen. Y este es solo uno de los muchos incendios en ciernes. De modo que no sé cómo será finalmente la película Trump, pero las primeras escenas dan mucho miedo.

