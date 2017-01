"Están siendo unos meses muy intensos preparando el MIR"

El próximo 28 de enero Antonio Varela se presentará al examen MIR por primera vez: "mis expectativas no son muy grandes porque vengo de una universidad de fuera de España pero creo que hay posibilidades", nos cuenta. Antonio estudió en Eslovaquia medicina y volvió este verano para preparar la prueba. "Han sido unos meses bastante intensos, no fue fácil", relata, "los otros estudiantes están muy metidos y si sacas la cabeza un momento del libro te adelantan". Antonio manda un mensaje de ánimo a todos esos compañeros: "que no dejen de estudiar, que sigan duro que se lo merecen, pero si fallan alguna pregunta para que yo quede mejor, pues mejor", dice entre risas.

